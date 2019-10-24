Усманов и Потанин рассказали, как копали картошку и собирали капусту

Москва, 24 октября. Российские бизнесмены Алишер Усманов и Владимир Потанин вспомнили студенческие времена, когда они работали в поле на копке картошки и уборке капусты.

Богатейшие люди страны рассказали о своей трудовой молодости в фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира».

Основатель USM Holdings Алишер Усманов сообщил, что во время студенчества придумал свою первую бизнес-схему. Бизнесмен вместе с однокурсниками в первый же день работы в полях попал в лидеры. Однако на следующее утро Усманов не мог разогнуться из-за боли в мышцах.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее», — рассказал предприниматель.

Спустя три дня бригада Усманова достигла таких высоких показателей при копке картофеля, что через неделю российский бизнесмен оказался снова в Москве с выполненным месячным планом, пишет телеканал «360».

Предприниматель Владимир Потанин во времена студенчества тоже отличился на поле. Он оказался на уборке капусты вместе с внуком генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андреем.

Молодые люди начали дурачиться и играть в футбол кочанами капусты, сообщает телеканал «360». Это заметил проверяющий и подошел к студентам, требуя сообщить фамилию. Когда Брежнев назвал свою фамилию, ему не поверили.

«Он говорит: «А, ты еще и стебаешься надо мной, настоящим партийцем? Будет тебе совсем плохо», — вспоминает Потанин.

В это время к молодым людям подошла староста и подтвердила проверяющему, что перед ним стоит внук Брежнева. После этого мужчина быстрым шагом отошел от студентов, сел в машину и уехал с территории овощебазы.