Президент Мозамбика и глава «Алросы» обсудили сотрудничество в горнодобывающей сфере

Сочи, 24 августа. Президент Мозамбика Филипе Ньюси и глава компании «Алроса» Сергей Иванов провели встречу на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Президент Мозамбика и глава компании «Алроса» обсудили перспективы сотрудничества в горнодобывающей сфере.Иванов отметил, что до конца 2019 года представители компании посетят Мозамбик, где проведут переговоры с руководством министерства горнодобывающей промышленности.

По его словам, на переговорах будут обсуждаться перспективы сотрудничества по добыче и переработке алмазов.Саммит Россия — Африка стартовал 23 октября в Сочи. В рамках саммита также пройдет бизнес-форум. На саммит приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.