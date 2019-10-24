Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Президент Мозамбика и глава «Алросы» обсудили сотрудничество в горнодобывающей сфере

43
0 Оставить комментарий

Президент Мозамбика и глава «Алросы» обсудили сотрудничество в горнодобывающей сфереСочи, 24 августа. Президент Мозамбика Филипе Ньюси и глава компании «Алроса» Сергей Иванов провели встречу на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Президент Мозамбика и глава компании «Алроса» обсудили перспективы сотрудничества в горнодобывающей сфере.Иванов отметил, что до конца 2019 года представители компании посетят Мозамбик, где проведут переговоры с руководством министерства горнодобывающей промышленности.

По его словам, на переговорах будут обсуждаться перспективы сотрудничества по добыче и переработке алмазов.Саммит Россия — Африка стартовал 23 октября в Сочи. В рамках саммита также пройдет бизнес-форум. На саммит приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров