Путин оценил эффективность системы безопасности в России

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирована эффективная система безопасности, при этом наблюдается тенденция к сокращению военных расходов.

Лидер РФ 24 октября на саммите Россия — Африка в Сочи, комментируя выступление президента республики Чад Идрисса Деби Итно, заявил, что в России создана эффективная система безопасности и эффективная современная армия.

«Мы тратим на нужды министерства обороны менее 3%, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов», — заметил Путин.

По его словам, важно заниматься борьбой с терроризмом и преступностью, однако расходы в этом плане стран африканского континента в размере от 18 до 30% от бюджета являются «непосильной нагрузкой». Путин призвал государства Африки сокращать военные расходы в будущем.

Напомним, в эти дни идет международный саммит Россия — Африка в Сочи.