Макгрегор назвал дату своего возвращения на ринг

Москва, 24 октября. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прилетел в российскую столицу, где в ходе пресс-конференции рассказал о своих ближайших планах. По словам ирландского спортсмена, на ринг он выйдет, вероятнее всего, в начале будущего года в Лас-Вегасе.

«18 января состоится возвращение. Полностью сконцентрированное. И спросите у UFC — кто будет моим соперником. Спросите у них, потому что мне — абсолютно наплевать», — передает «360» слова ирландского бойца.

Отвечая на вопрос о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, Макгрегор отметил, что этот бой должен пройти в Москве, потому что Россия заслуживает увидеть реванш, передает НСН.

Напомним, Макгрегор в октябре прошлого года в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка россиянин перепрыгнул через ограждение октагона, что запрещено регламентирующим уставом турнира, к поклонникам, где произошла небольшая драка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд.