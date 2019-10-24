Источник рассказал о возможном трансфере Бельфодиля в «Спартак»

Москва, 24 октября. Московский ФК «Спартак» действительно интересуется нападающим «Хоффенхайма» Исхаком Бельфодилем. По словам источника Федерального агентства новостей, 27-летний алжирец находится в шорт-листе нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Сообщается, что вероятность подписания футболиста невысока. Во-первых, в настоящий момент футболист травмирован, неизвестно, сколько времени уйдет на его восстановление. Во-вторых, немецкий клуб рассчитывает выручить за него не меньше 18 млн евро, что существенно превышает возможности «Спартака». Отмечается, что московский клуб может позволить себе заплатить в районе 12 млн евро.

Бельфодиль перешел в «Хоффенхайм» летом 2018 года из льежского «Стандарда» за 5,5 млн евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. В текущем сезоне он появлялся на поле 5 раз, однако не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что перед Доменико Тедеско поставлена задача вывести клуб на место, которое позволит «Спартаку» участвовать в еврокубках в текущем сезоне. Места в зоне Лиги чемпионов от 34-летнего специалиста в этом сезоне не ждут. Однако в случае, если «Спартак» окажется за бортом Лиги Европы, с тренером могут расстаться.