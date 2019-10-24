Украинскую молодежь освободят от налогов и социальных штрафов

Профильный комитет Верховной рады Украины зарегистрировал законопроект, предусматривающий отмену системы налогообложения для украинцев, не достигших 27-летнего возраста. Согласно основным пунктам документа, уже с нового года молодые люди, работающие на государственных и даже частных предприятиях страны, будут освобождены от уплаты НДС, а безработные лица, попадающие в соответствующую возрастную категорию, получат право претендовать на жилищные субсидии и повышенные пособия. Авторами идеи выступили представители партии «Слуга народа» (СН), выразившие уверенность в том, что подобные меры помогут «вывести украинскую экономику из тени». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как заявил один из инициаторов нововведения, народный депутат от СН Александр Кучера, упомянутый законопроект, получивший регистрационный номер 2250, будет стимулировать местных предпринимателей «брать на работу неопытную молодежь». Дескать, наряду с упразднением налога на добавочную стоимость и прибыль для молодого трудящегося его работодатель автоматически лишается необходимости выплачивать за него государству единый социальный взнос.

«Это снизит коррупционные риски при проведении фискальных проверок и гарантирует приток кадров на действующие украинские фирмы», — говорится в сопроводительной записке к документу.

Независимые эксперты склонны трактовать подобное новшество по-своему.

«Таким образом пропрезидентские силы на Украине пытаются убить сразу двух зайцев: воспрепятствовать трудовой миграции украинцев в Российскую Федерацию и страны ЕС, а также противостоять системе «черной бухгалтерии», — сказал в комментарии корреспонденту ФАН активист киевской общественной организации «Рабочий контроль» Юрий Шершень. — Но эти попытки вряд ли ознаменуются победой. В своем большинстве те же украинские молодые люди не желают получать гроши за работу на родине и при первой возможности намереваются уехать за рубеж, где даже на правах нелегалов они будут зарабатывать в пять, а то и в десять раз больше предлагаемой на родине суммы».

Сомнения в эффективности законопроекта 2250 выражают и непосредственные представители его целевой аудитории.

«Официально на агрофирме я зарабатываю пять тысяч гривен (12,8 тысячи рублей. — Прим. ФАН), при этом формально выплачиваю государству все налоги, в том числе НДС, — рассказал ФАН тракторист крупного сельхозпредприятия в Киевской области 25-летний Роман Нестерук. — «В конверте» я получаю 10–12 тысяч. Если же меня переведут на «легальное положение», мои доходы сократятся до семи тысяч. Вы думаете, я буду работать здесь за эти копейки?»

В качестве ответа на этот вопрос Роман продемонстрировал непристойный жест и пообещал уехать на заработки в Москву.

Подобное настроение царит и в среде молодых украинских безработных.

«Да, я слышала, что в случае принятия парламентом нового закона мои родные не будут платить штраф за мое «тунеядство» (на Украине семьи, в которых проживает совершеннолетнее лицо без определенных занятий, лишены права на получение жилищных субсидий. — Прим. ФАН), — отметила выпускница одного из вузов Чернигова Марина Терентьева. — Но идти на работу даже на таких «льготных условиях» я не собираюсь. Поблажек от государства мне не нужно: дадут копейку — в итоге отнимут гривну».

В юридических кругах идею нардепов от «Слуги народа» в целом восприняли сдержанно.