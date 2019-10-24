Трехмесячный младенец умер в самолете во время перелета в Хабаровск

Хабаровск, 24 октября. Трехмесячный младенец скончался в самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Мальчик по имени Денис родился недоношенным и имел врожденный порок сердца. Ребенка должны были прооперировать в сосудистом центре Хабаровска, однако до больницы он так и не добрался.

По словам матери, в самолете было жарко и душно. У Дениса было несколько сердечных приступов, и врачу, который находился на борту, пришлось трижды реанимировать малыша, однако этих усилий оказалось недостаточно. Маленький пациент умер за 20 минут до посадки.

«Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород», — рассказала агентству «Кам 24» мать ребенка.

Ответственность за смерть сына женщина возложила на врачей, которые, по ее мнению, не обеспечили необходимые условия транспортировки больного ребенка в самолете.

Министр здравоохранения Хабаровского края Елена Сорокина заявила, что ведомство проведет проверку и примет необходимые процессуальные меры при необходимости. Руководитель регионального Минздрава считает, что в первую очередь нужно выяснить, какое медицинское оборудование было на борту самолета и какие лекарства имели при себе врачи. Кроме того, необходимо установить, какие показатели были у Дениса перед отправкой в Хабаровск.