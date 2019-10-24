Займы по проценту выше ставки Центробанка хотят запретить в России

Москва, 24 октября. В России предложили запретить устанавливать процент займа выше того, что утвердил Центральный Банк. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Текст проекта находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Документ направлен на снижение социальной напряженности, связанной с зависимостью граждан-заемщиков от кредиторов — физических и юридических лиц», — говорится в тексте пояснительной записки законопроекта.

На протяжении последних лет в области кредитования россиян был реализован ряд законодательных инициатив, направленных на повышение гарантий прав и законных интересов граждан, которым предоставляются кредиты и займы.

«Тем не менее зависимость населения от кредиторов сохраняется на недопустимо высоком уровне», — замечает автор инициативы.

Анохин предложил установить «размер процента за пользование займом, предоставленным гражданину, не выше размера ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды». Это относится и к микрозаймам, и к кредитам.

По словам петербургского депутата, он постоянно общается с пенсионерами, которые вынуждены отдавать всю пенсию, чтобы расплатиться с долгами.

«Вы понимаете, людям нечего есть, они последнее отдают из-за кредитов и займов», — возмутился Анохин.

Как ранее сообщали СМИ, закредитованность населения постоянно растет. Министр экономического развития Максим Орешкин предрек российской экономике «взрыв», однако он имел в виду не рост. По его мнению, уже в 2021 году в стране лопнет пузырь, надувшийся на рынке потребительского кредитования. По словам Орешкина, если на сегодняшний день ничего не делать, то пострадают и граждане, и экономика страны. ВВП может обвалиться сразу на 3%, страна уйдет в рецессию, разразится полномасштабный кризис, предупредил он.