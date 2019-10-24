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Президент ЦАР высоко оценил поддержку России странам Африки

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Президент ЦАР высоко оценил поддержку России странам Африки

Сочи, 24 октября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера назвал Россию крупным партнером стран африканского континента, который помогает справиться со всеми вызовами.

Он поддержал стремление России развивать партнерство со странами африканского континента. Фостен-Арканж Туадера заявил, что Москва намерена оказывать содействие в разрешении региональных проблем.

Президент ЦАР также выразил благодарность РФ за оказанное в Сочи гостеприимство и продуктивную организацию международного саммита Россия — Африка.

Отметим, ЦАР  — важный партнер России на африканском континенте. В течение длительного времени в республике продолжался кризис, который разгорелся по причине противостояния правительства и бандформирований. Однако у Туадера получилось остановить кровопролитие и начать решать вопросы мирного урегулирования.

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