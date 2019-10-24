Россия и Египет наладят общее производство масложировой продукции

Сочи, 24 октября. ГК «ЭФКО» и United Oil подписали соглашение по развитию масложирового рынка Египта в Северной Африке. При заключении важного экономического документа также присутствовала замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Стороны подписали соглашение на экономическом форуме Россия — Африка, который в настоящее время проходит в Сочи. Подписантами выступили генеральные директора компаний Евгений Ляшенко и Аль Шафаи Яхия Закария.

«Соглашение о намерениях даст старт реализации проекта по созданию совместного предприятия, которое в перспективе станет крупнейшим производителем масложировой продукции в Северной Африке», — сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Проект нацелен на рынки Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы. По предварительным данным, общий объем инвестиций составит 300 миллионов долларов.

«Такое взаимодействие – первый пример глубокого сотрудничества российской продуктовой компании и иностранного партнера на внешних рынках», — подчеркивают представители министерства.

Сейчас «ЭФКО» — крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла. Производственные цеха компании находятся в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан.

Ранее зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин заявил о необходимости развития проектов с Африкой на уровне бизнес-отношений.