Россия и Египет наладят общее производство масложировой продукции

Сочи, 24 октября. ГК «ЭФКО» и United Oil подписали соглашение по развитию масложирового рынка Египта в Северной Африке. При заключении важного экономического документа также присутствовала замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.
Стороны подписали соглашение на экономическом форуме Россия — Африка, который в настоящее время проходит в Сочи. Подписантами выступили генеральные директора компаний Евгений Ляшенко и Аль Шафаи Яхия Закария.
«Соглашение о намерениях даст старт реализации проекта по созданию совместного предприятия, которое в перспективе станет крупнейшим производителем масложировой продукции в Северной Африке», — сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
Проект нацелен на рынки Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы. По предварительным данным, общий объем инвестиций составит 300 миллионов долларов.
«Такое взаимодействие – первый пример глубокого сотрудничества российской продуктовой компании и иностранного партнера на внешних рынках», — подчеркивают представители министерства.
Сейчас «ЭФКО» — крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла. Производственные цеха компании находятся в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан.
Ранее зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин заявил о необходимости развития проектов с Африкой на уровне бизнес-отношений.