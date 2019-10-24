Филиппов день: история и традиции, погодные приметы, что нельзя делать 24 октября

Народно-христианский праздник Филиппов день, который отмечается 24 октября, связан с почитанием святого Филиппа, одного из апостолов от семидесяти (последователей Иисуса Христа, проповедавших его учение в I веке, помимо 12 апостолов и апостола Павла). Праздник также называется Филиппова канитель, с ним связаны предзимние народные приметы, традиции и запреты.

История святого Филиппа

Святой Филипп был родом из Кесарии Палестинской. За твердость в христианской вере ученики Иисуса Христа избрали Филиппа одним из диаконов. Когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправился странствовать, проповедуя веру христову. Он обращал в христианство язычников, исцелял больных и немощных и, как поговаривают, даже творил чудеса и изгонял злых духов. У него были четыре дочери, которые тоже проповедовали веру христову и занимались врачеванием. Апостол Филипп прожил долгую, полную духовных подвигов жизнь и умер в глубокой старости.

Филиппов день в народной традиции

В народе на Филиппов день обычно ожидали начало распутицы — когда из-за дождей или мокрого снега размывало дороги, из-за чего передвижение в телегах становилось крайне сложным. С этого момента все ждали установления санного пути.

Однако считалось, что в этот день, несмотря на любую непогоду, обязательно нужно было отвезти зерно на мельницу, чтобы смолоть муку или крупу, иначе зима будет голодной. Из-за того, что путь до мельницы из-за распутицы был нелегок, этот день прозвали Филиппова канитель.

(Канитель — это тонкая нить, вытягиваемая из золотой или серебряной проволоки, которая использовалась для рукоделия (для золотого шитья). Из-за сложности производства этой нити всякое долгое, муторное и хлопотное дело до сих пор принято называть канителью).

Погодные приметы на Филиппов день

Нередко на Филиппов день уже ложился первый снег, и по состоянию снежного покрова на Руси судили о будущей зиме.

Если снег лег на мокрую землю, но не растаял, — можно надеяться на хороший урождай на будущий год. Утренний снегопад на Филиппа предвещал суровую студеную зиму. Ясная Луна на Филиппов день — предвестник мороза. Луна в дымке — знак ненастья, ветра с дождем и мокрым снегом. Туман — знак скорой оттепели. Если домашняя птица кладет голову под крыло — жди скорых холодов. Если реки к этому времени уже замерзли, нужно было обязательно пройти по льду — это считалось хорошей приметой. Если на Филиппов день еще продолжается листопад — готовься к голодному и тяжелому году.

Что нельзя делать 24 октября

В этот день нельзя было лениться и «канителиться»: несмотря на плохую погоду, обязательно нужно было съездить на мельницу и намолоть муки. Поговорка гласила:

«Торопись, канителиться некогда, хотя сам Филипп к печи прилип» (поскольку все дороги развезло).

Также, если на реках уже установился лед, не следовало бояться и пренебрегать традицией по нему пройтись, — это считалось хорошей приметой, чтобы водились деньги. Но при этом нельзя было ступать на лед там, где глубоко: провалиться в воду — плохая примета, да и просто опасно.

В этот день девушкам нельзя было пренебрегать рукоделием, а лучше всего было начать новую вышивку канителью.