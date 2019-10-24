Министр обороны ЦАР рассказала, как Россия помогает ее стране

Сочи, 24 октября. Россия была единственной страной, которая согласилась поставить оружие Центральноафриканской Республике, находящейся под эмбарго со стороны ООН. Об этом рассказала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра на полях форума Россия — Африка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что разразившийся в ЦАР кризис привел к тому, что страна оказалась под запретом со стороны ООН на поставки оружия. Позже в Центральноафриканской Республике началась реформа ВС, однако вооружений, по словам Мари Ноэль Койяры, у страны не было.

«Все ворота были закрыты. Единственная страна, которая согласилась поставить нам оружие, — это Россия. Комитет по санкциям ООН разрешил России поставить вооружение. В прошлом году первые поставки были выполнены», — сказала министр обороны ЦАР.

Мари Ноэль Койяра отметила, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера делает ставку на разрешение внутреннего конфликта в государстве путем диалога. Она напомнила, что в стране между противоборствующими сторонами были достигнуты договоренности по урегулированию.

«Продвигаемся к разрешению конфликта. Но те, кто не хотят разрешения [конфликта], нашли другие рычаги. Они создают своего рода оппозицию. Сегодня оппозиция требует нового диалога с некоторыми группировками экстремистов, с которыми руководство ЦАР отказывается говорить. Это экстремисты. Россия в этом плане нам помогает, делится опытом. Сотрудничество в сфере обороны успешно продолжается», — резюмировала глава Минобороны ЦАР.

Ранее Мари Ноэль Койяра заявила об опасности навязывания чуждых стратегий странам Африки.

На полях саммита в Сочи также состоялась встреча президентов России и ЦАР Владимира Путина и Фостена-Арканжа Туадеры. Российский лидер отметил хорошие перспективы развития экономических и торговых отношений двух государств. Президент ЦАР, в свою очередь, сообщил, что власти Центральноафриканской Республики обратились к ООН с просьбой снять запрет на поставки оружия.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране и урегулированию политического кризиса.

Напомним, в ЦАР на протяжении нескольких лет продолжалась гражданская война, однако в августе 2018 года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон Центральноафриканской Республики сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, отмечал представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин.