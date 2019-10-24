Президент Чада назвал РФ ключевым партнером в борьбе с терроризмом в регионе

Сочи, 24 октября. Российская Федерация является главным партнером Чада в борьбе с терроризмом и укреплении мира в регионе. Об этом сказал в четверг президент африканской страны Идрисс Деби Итно на экономическом саммите Россия — Африка в Сочи.

Глава Чада напомнил, что в течение 10 лет в регионе Сахеля наблюдается серьезный террористический кризис в Ливии. Однако, по его словам, невзирая на серьезнейшие усилия, эта угроза ставит под сомнение усилия Нджамены по развитию.

«Государства, которые им затронуты, будь то страны бассейна Чад или страны «сахельской пятерки», выделяют от 18 до 32% бюджета на усилия по безопасности», — указал Итно.

Он также подчеркнул, что в борьбе против терроризма Россия является ключевым партнером, поскольку Москва помогает укрепить региональную стабильность.

Кроме того, лидер Чада отметил необходимость политической и дипломатической поддержки РФ на площадке Организации объединенных наций (ООН). Он выразил уверенность в том, что российская поддержка будет способствовать тому, чтобы «усилия африканской страны по получению голоса в Совбезе ООН увенчались успехом».