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Вопрос неуважения к суверенитету стран Африки обсудили на саммите в Сочи

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Вопрос неуважения к суверенитету стран Африки обсудили на саммите в Сочи

Сочи, 24 октября. Международный правозащитник Лоренс Ндонг заявила, что проблема недостатка уважения к суверенитету стран Африки по-прежнему остается актуальной, передает корреспондент Федерального агентства новостей с саммита Россия — Африка.

Ндонг отметила, что непростая история континента накладывает отпечаток на настоящее Африки.

«Недостаток уважения к суверенитету стран Африки — структурная проблема, — констатировала она. — Наши президенты были подчинены колонизаторам, они были такими же угнетателями».

Вопрос неуважения к суверенитету стран Африки обсудили на саммите в Сочи

Она подчеркнула, что африканские страны намерены доказать, что государства континента являются самостоятельными, ни от кого не зависящими субъектами.

«Мы хотим, чтобы в Африке проводились настоящие выборы, — подчеркнула вице-президент Pour le Gabon. — Об этом нечасто говорят. Я рада, что сегодня есть такая возможность. Мы должны взять судьбу в свои руки, мы не можем больше ждать. Африканские народы нуждаются в настоящей свободе. Настоящее уважение суверенитета поможет нам развиваться, и здесь мы рассчитываем на Россию».

Напомним, в эти дни — 23 и 24 октября — в Сочи проходит саммит Россия — Африка. Президент России Владимир Путин, выступая в рамках форума, обратил внимание, что Россию беспокоит ситуация, которая во многих регионах Африки остается нестабильной. Российский лидер заявил, что Москва намерена наладить сотрудничество с африканскими странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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