Вопрос неуважения к суверенитету стран Африки обсудили на саммите в Сочи

Сочи, 24 октября. Международный правозащитник Лоренс Ндонг заявила, что проблема недостатка уважения к суверенитету стран Африки по-прежнему остается актуальной, передает корреспондент Федерального агентства новостей с саммита Россия — Африка.

Ндонг отметила, что непростая история континента накладывает отпечаток на настоящее Африки.

«Недостаток уважения к суверенитету стран Африки — структурная проблема, — констатировала она. — Наши президенты были подчинены колонизаторам, они были такими же угнетателями».

Она подчеркнула, что африканские страны намерены доказать, что государства континента являются самостоятельными, ни от кого не зависящими субъектами.

«Мы хотим, чтобы в Африке проводились настоящие выборы, — подчеркнула вице-президент Pour le Gabon. — Об этом нечасто говорят. Я рада, что сегодня есть такая возможность. Мы должны взять судьбу в свои руки, мы не можем больше ждать. Африканские народы нуждаются в настоящей свободе. Настоящее уважение суверенитета поможет нам развиваться, и здесь мы рассчитываем на Россию».

Напомним, в эти дни — 23 и 24 октября — в Сочи проходит саммит Россия — Африка. Президент России Владимир Путин, выступая в рамках форума, обратил внимание, что Россию беспокоит ситуация, которая во многих регионах Африки остается нестабильной. Российский лидер заявил, что Москва намерена наладить сотрудничество с африканскими странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом.