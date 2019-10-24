Условия для бизнеса в РФ улучшались не ради рейтинга, подчеркнули в Госдуме

Работа государства по улучшению условий для ведения бизнеса в России осуществляется не для рейтинга Doing Business, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, впервые войдя в топ-30 и заняв 28-е место. В прошлом году результат России в рейтинге был на три ступени ниже — 31-е место из 190.

Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, добавив, что за последние три года наша страна улучшила позиции в экономическом рейтинге сразу на 12 строчек.

«Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге. Позади нас такие страны, как Франция и Голландия, находимся между Австрией и Японией», — отметил глава Минэкономразвития.

В этом году Всемирный банк при формировании рейтинга учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения при помощи создания специализированных отделов по подключению по принципу «единого окна». Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость (НДС).

Как утверждает Владимир Гутенев, подход к оценке условий ведения бизнеса в России достаточно объективный.

«По крайней мере, сильно предвзятого подхода мы не чувствуем. Усилия, которые прилагаются, приводят к улучшению позиций, несмотря на не очень высокие темпы. Но вырасти в тридцатке на три места гораздо сложнее, чем переместиться со 120 на 80. Чем ближе мы будем продвигаться к заявленной цели, войти к 2024 году в 20-ку, тем выше и плотнее конкуренция. В любом случае эта работа не для рейтинга, а для того, чтобы национальная экономика получила среду, в которой ей было бы не только комфортно, но и она могла бы получить более впечатляющие темпы экономического роста», — заявил Гутенев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий обращает внимание, что сейчас Госдума утверждает весьма профицитный бюджет на следующий год, где показатель профицита составляет менее 1%.

«Что касается золотовалютных резервов, то они велики и покрывают долги не только государства, но и частного бизнеса. Уверен, что процентная ставка ЦБ будет пересмотрена как минимум на 0,25%. Поэтому базис формальных показателей для более динамичного роста экономики России фактически создан», — сообщил собеседник ФАН.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, стоит ли ждать большего притока инвестиций со стороны иностранного капитала, Гутенев ответил, что «здесь большую роль сыграют внешнеполитические успехи, которые обеспечивает президент».

«Доверие к президенту России Владимиру Владимировичу Путину чрезвычайно высоко. Также не стоит преуменьшать комфортность пребывания на территории России зарубежных инвесторов. Но в первую очередь они интересуют нас не как портфельные инвесторы, а как представители структур, создающих в России совместный бизнес», — рассказал парламентарий.

Напомним, ранее стало известно, что нефтяная компания «Лукойл» в очередной раз возглавила рейтинг Forbes крупнейших частных компаний России. Эксперты отмечают, что выручка компании, образованной в 1993 году, составила за 2018 год более восьми триллионов рублей, а в штате компании числятся более 100 тысяч сотрудников.