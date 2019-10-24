Туадера смог сместить политический курс ЦАР с вооруженного конфликта на диалог

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в рамках экономического форума «Россия — Африка», проходящего в Сочи, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В исходе кулуарных переговоров разбиралось Федеральное агентство новостей.

Одним из главных вопросов, волнующих правительство Центральноафриканской республики, является эмбарго на поставку оружия. ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго.

«Санкции, которые наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей. Это объясняется тем, что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны. Мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», — сказал он на встрече с российским президентом в рамках саммита «Россия — Африка» в Сочи.

Также Фостен-Арканж Туадера выразил надежду на помощь России в подготовке военных специалистов и поставок оружия в Республику. Отметим, что подобная практика уже применялась в 2005 году, когда Москва передала партию вооружения ЦАР.

«У нас прекрасный задел в военной области. Вы вносите вклад в подготовку кадров для нашей армии, для модернизации армии, в подготовку жандармов. Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие (...) и помогают нам наращивать нашу обороноспособность. Мы попросили министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов и для поддержки этих вертолетов», — добавил африканский президент.

В ходе диалога о военном деле Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера коснулись вопроса убийства российских журналистов в республике. Напомним, что летом в прошлом году в ЦАР были убиты трое граждан РФ — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Президент ЦАР заверил Владимира Путина, что расследование будет продолжено и виновные будут найдены.

«Затрагивалась тема расследования убийства в ЦАР российских журналистов. Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин пообещал оказать содействие властям Центральноафриканской республики в обеспечении стабилизации ситуации в стране.

«Понимаем, что перед вами как перед главой государства стоят непростые задачи преодоления затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны, будем делать все, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране, укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи», — заявил Путин.

Президент РФ акцентировал внимание на дружеских отношениях между государствами и напомнил, что в отдельный период в ЦАР работало около 200 российских специалистов. Кроме того, он назвал Центральноафриканскую республику перспективным партнером России на африканском континенте.

«Центральная африканская республика — перспективный партнер России на африканском континенте. Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — сказал Путин на встрече с главой ЦАР, приехавшим в Сочи на саммит "Россия-Африка".

В завершении встречи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой президент России Владимир Путин выдвинул предложение обменяться идеями перспективных совместных проектов между двумя государствами.

«Что касается торгово-экономических отношений, еще многое предстоит сделать, перспективы есть хорошие. Это и сельское хозяйство, энергетика, поставки промышленного оборудования и так далее. Нужно подумать над тем, каким образом в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств. Предлагаю сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы», — отметил Путин.

Фостен-Арканж Туадера вступил в должность президента ЦАР 30 марта 2016 года. За время президентства африканский лидер успел значительно повысить уровень безопасности в стране после вооруженных столкновений между мусульманами из коалиции Селека и христианами Антибалака, привлечь инвестиции из-за рубежа для восстановления экономики государства, а также подписать соглашение о мире с лидерами военно-политических групп республики при содействии, в частности, России, чего не удавалось никому до этого.

Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отмечает, что несмотря на то, что с безопасностью в ЦАР еще есть проблемы, ситуация в целом идет в направлении улучшения обстановки в стране.

«Однозначно курс сменился с вооруженного противостояния на диалог — я считаю, что президент Туадера работает сейчас в первую очередь именно над этим. Уровень напряжения снизился, стали вырабатываться даже какие-то правила общения между этими вооруженными группировками и властью в целом — раньше-то вообще никаких правил не было. Более того, на данный момент есть даже некоторые договоренности между сторонами, благодаря которым власть уже может каким-то образом координировать действия бандформирований и руководить страной», — утверждает Александр Перенджиев.

К заслугам действующего президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры эксперт также относит развитие экономики и диалог с другими странами.

«На мой взгляд, ЦАР стала больше позиционировать себя как субъект международного права, с которым можно договариваться и решать какие-то вопросы. Начало выстраиваться какое-то взаимодействие с другими государствами, прежде всего, с Россией. Центральноафриканская республика стала отказываться от западного влияния, понимая, что оно несет в себе только дестабилизацию. И только сотрудничество с Россией и Китаем способствует тому, что появляется какая-то надежда на установление стабильности и, в конечном итоге, обеспечение правопорядка», – заключил член экспертного совета «Офицеры России».

Напомним, саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. На мероприятие были приглашены руководители всех 54 государств африканского континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.