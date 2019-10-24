В Совфеде объяснили эмоциями слова Сноудена о спасшей ему жизнь России

Москва, 24 октября. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сказал о том, что «попал в ловушку» в России из-за душевной тоски. Такое предположение сделал член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Парламентарий не считает критику Сноудена в сторону России адекватной. По его мнению, бывшего сотрудника ЦРУ переполняют внутренние переживания.

«Я полагаю, это сделано на каких-то эмоциях. Россия спасла ему жизнь. Поскольку, если бы мы его не приняли, то его бы вытолкала любая другая страна», — отметил в интервью телеканалу «360» Владимир Джабаров.

Член парламента также вспомнил о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа: представители посольства Эквадора в Лондоне сдали австралийца британской полиции. Джабаров отметил, что Сноуден попал бы в такую же ситуацию.

«Это заявление сделано сгоряча. Насколько я понимаю, мы дали вид на жительство, политическое убежище. И он должен быть рад тому, что получилось», — резюмировал член Совета Федерации РФ.

Ранее Сноуден дал интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, в котором рассказал, что нахождение в России не облегчает его жизнь. Бывший сотрудник ЦРУ напомнил, что планировал отправиться в Латинскую Америку, но из-за блокировки паспорта американскими властями осел в РФ.