Москва, 24 октября. Буркина-Фасо приглашает Россию принять участие в предстоящей встрече «Группы пяти» (G5) зоны африканского Сахеля. Об этом рассказал президент страны Рош Марк Кристиан Каборе на саммите Россия — Африка в Сочи. Президент Буркина-Фасо пригласил Путина на встречу «сахельской пятерки».

В зону африканского Сахеля входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Как уточнил политик, встреча состоится в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Рош Марк Кристиан Каборе пригласил на мероприятие российского лидера Владимира Путина.

Как пишет ТАСС, страны G5 не могут в одиночку справиться со всеми вызовами.

«Хочу попросить Россию продолжить с нами стратегическое партнерство, бороться с террористами и принять участие во встрече в Уагадугу», — подчеркнул он.

Напомним, в Сочи накануне стартовал саммит и экономический форум Россия — Африка. Африканцы вместе с партнерами обсудят технологические решения, необходимые Африке для преодоления своих главных проблем: голода, неравенства, неграмотности и болезней.

Более опытные коллеги подскажут им, какие цифровые технологии позволят изменить подходы к коммуникациям, повысить эффективность государственного управления и дать населению доступ к госуслугам.

Другой темой обсуждения на форуме станет жилищная проблема — она до сих пор остается одной из самых острых на континенте. Африканские представители расскажут о потребностях рынка жилищного строительства в своих странах и вместе с бизнесменами наметят практические шаги по реализации совместных проектов.

Россия и Африка отдельно обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала, социальных программ и здравоохранения, так как российские компании уделяют большое внимание социальному развитию стран, в которых работают, и расскажут о своих программах социальной ответственности.