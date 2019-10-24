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Россия

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова

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ФСИН подтвердила побег фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова

Москва, 24 октября. Фигурант дела экстремистской молодежной организации «Новое величие» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

По словам Максименко, перемещение Гаврилова контролировалось электронным браслетом. В понедельник около 07.00 по московскому времени сотрудники ФСИН получили сигнал о том, что нарушена целостность браслета.

«По адресу, где находился данный арестант, сразу же выехали наши сотрудники. Оказалось, что данного фигуранта на месте нет», — отметил сотрудник ФСИН в комментарии RT.

Сотрудники службы уведомили о произошедшем суд, который рассматривал дело Гаврилова. Суд примет решение о том, объявлять его в розыск или нет. Ранее Погранслужба Украины сообщила, что Гаврилов попросил у киевских властей политического убежища.

Напомним, десять участников экстремистской организации «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года в Москве. Фигурантов обвиняют в нарушении статьи УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». По версии следствия, члены «Нового величия» планировали захватить власть в России, совершив государственный переворот.

Киевские власти с радостью принимают под свое «крыло» беглых преступников из РФ. Ранее на Украину бежал фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин.

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