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Новые переговоры о судьбе задержанных в Ливии россиян пройдут в ноябре

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Новые переговоры о судьбе задержанных в Ливии россиян пройдут в ноябре

Триполи, 24 октября. Очередной раунд переговоров в Ливии о судьбе заключенных россиян пройдет в ноябре. Об этом заявил руководитель российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов. 

Речь идет о двух сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей. Один из них — социолог Максим Шугалей, второй — его переводчик. На территории Ливии они проводили социологическое исследование, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава Фонда Александр Малькевич уточнил, что задержание произошло еще в мае, но информация в СМИ об этом появилась только 5 июля. 

По данным главы ФЗНЦ, надзиратели ливийских тюрем применяют средневековые пытки к узникам, причем некоторых заключенных тюремные работники подвергают издевательствам просто ради удовлетворения своих садистских наклонностей. При этом адвокатов и международных наблюдателей не допускают в тюрьму.

По его мнению, социологов задержали из-за того, что они пытались выяснить, за кого люди бы стали голосовать на гипотетических выборах.  Власти расценили это как «вмешательство в выборный процесс», после чего арестовали социологов. В конце августа ФЗНЦ подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь группу неустановленных лиц к ответственности за похищение Шугалея и его переводчика.

Задержание россиян прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, выяснением причин этого занимается МИД РФ и посольство РФ в Ливии. Они прорабатывают меры по оказанию необходимой консульской помощи Шугалею и его коллеге.

Напомним, новый виток военного противостояния в Ливии начался в апреле этого года, когда подразделения Ливийской национальной армии, собранные под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, начали операцию по освобождению Триполи и северо-запада Ливии от власти Правительства национального согласия Ливии. ПНС Ливии неоднократно уличали в связях с международными террористическими организациями, коррупции и разграблении национальных богатств страны.

Сейчас ожесточенные бои идут уже на окраинах ливийской столицы, а силы, подконтрольные Файезу Сарраджу, активно опираются на помощь многочисленных незаконных вооруженных группировок, для которых продолжение этой войны является лишь выгодным бизнес-проектом, но не борьбой за установление мира на всей территории Ливии.

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Источник: РИА Новости
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