Представитель Кот-д’Ивуара выступила против владычества Франции в Африке

Сочи, 24 октября. Франция должна прекратить использовать Африку в своих личных целях, заявила на полях саммита в Сочи Исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамб.

«В Сочи должен прозвучать голос против французского владычества в регионе. Франция положила руку на все, поэтому мы хотим пригласить Россию», – подчеркнула она.

По мнению Яамб, сотрудничество Франции с африканскими странами — просто уловка. Она подчеркнула, что Африка способна решать сама за себя, а Париж привык говорить от имени многочисленных стран. Политик уверена, что присутствие России, у которой нет колониальной истории, а также ее поддержка – положительно сказываются на континенте.

«Африка не должна опираться на колониальную точку зрения Франции и стоит обратить внимание на взаимовыгодное сотрудничество, которое предлагает Россия», — заключила она.

Напомним, саммит Россия – Африка проходит в Сочи с 23 октября. В нем принимают участие руководители 54 африканских государств.