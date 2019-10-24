КоАП хотят защитить от непродуманных и избыточных инициатив

Москва, 24 октября. Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему появилось предложение о введении предварительного одобрения правительства перед внесением в Госдуму инициатив по штрафам за административные проступки.

В беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» он отметил, что задача соответствующей нормы заключается в том, чтобы дисциплинировать авторов законодательных инициатив. По словам Крашенинникова, в КоАП предлагается вносить поправки, большая часть из которых не была максимальна проработана и продумана, а предварительный отзыв правительства даст возможность оценить его позицию по тем или иным предложениям еще до их внесения в Госдуму.

Собеседник издания рассказал, что «значительную часть санкций в КоАП закладывают органы исполнительной власти».

«Поэтому нам важно знать их мнение о возможной шкале наказания за то или иное нарушение. Таким образом, можно избежать конкуренции норм, а также выяснить не регулируется ли то или иное предложение действующим КоАП или Уголовным кодексом», — отметил Крашенинников.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время уже ведется аналогичная работа по Уголовному кодексу, то есть все поправки в него вносятся только после отзыва правительства и Верховного суда.

Ранее сообщалось, что административные штрафы размером до 10 тысяч рублей будут автоматически списываться с банковских счетов должников без возбуждения исполнительного производства. Об этом говорится в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).