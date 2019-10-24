СМИ сообщили о переброске военных РФ в Сирию для контроля за курдами-террористами

Москва, 24 октября. В свете новых задач в Сирийскую Арабскую Республику через семь дней перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники после окончания операции Турции против курдов-террористов. Об этом рассказал в четверг журналистам источник в министерстве обороны РФ.

Как отмечает источник РИА Новости, на сегодняшний день в этой республике нет реальных боевых действий.

Напомним, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о временной приостановке военной операции турецкой армии в Сирии на 120 часов. За это время курдские террористы должны были покинуть указанную 30-километровую зону безопасности.

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Эрдоган достигли соглашения о взаимопонимании. Так, в одном из пунктов указывалось, что курды-террористы должны будут отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов, начиная с полудня (по московскому времени) 23 октября. Кроме того, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой антитеррористической операции вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые призваны содействовать выводу подразделений курдских сил.

По итогам встречи лидеров двух стран глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании турецкой операции против курдских боевиков на севере САР.