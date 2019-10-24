Минфин РФ поддержал инициативу ТПП ограничить количество способов конкурентных закупок

Минфин России одобрил разработанный Торгово-промышленной палатой законопроект, предусматривающий установление закрытого перечня конкурентных закупок.

Ранее инициатива Палаты была одобрена на экспертном совещании рабочей группы по совершенствованию процедур государственных закупок. В ходе мероприятия представители министерства финансов, Федеральной антимонопольной службы и Счетной палаты поддержали инициативу ТПП РФ по сокращению способов осуществления конкурентных закупок и предложили представить законодательное решение данной проблемы.

«Бизнес давно ждал этих изменений, — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава ТПП Сергей Катырин. — Действующим законодательством предусмотрен открытый перечень способов осуществления конкурентных закупок. В результате заказчики имеют право самостоятельно разрабатывать способы осуществления закупок под конкретного исполнителя. Данная ситуация негативно влияет на конкуренцию между участниками, а также создает предпосылки для сговора недобросовестных заказчиков с поставщиками».

По данным Минфина России, в 2017 году лишь 3,6% закупок осуществлялись в виде конкурсов и аукционов на конкурентной основе в соответствии с принципами и требованиями гражданского законодательства. Закупки у единственного поставщика составили 31,1%, а закупки с применением «иных способов» — 65,4% от общего объема закупок.

«По состоянию на 2018 год применяется уже более 5 тысяч уникальных способов закупок, устанавливающих в отдельных случаях требования, которым может отвечать конкретный поставщик, что лишь маскирует закупки у единственного источника», — отметил Сергей Катырин.

ТПП выступает за установление исчерпывающего перечня способов конкурентных закупок, условия которых будут заранее известны всем участникам государственных закупок, что позволит повысить их прозрачность и обеспечит повышение добросовестной конкуренции, целесообразное расходование бюджетных денежных средств.

В ближайшее время правительство РФ представит законопроект, предусматривающий внесение комплексных изменений в закон №223-ФЗ, в котором будут учтены предложения Палаты.