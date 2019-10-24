Россия поможет ЦАР справиться с кризисом и восстановить свою безопасность — эксперт

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер уверена, что Москва стала для Банги надежным партнером.

Ранее в Сочи в рамках саммита Россия — Африка состоялась встреча заместителя министра обороны России Александра Фомина с министром обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койярой. Стороны предметно прошлись по вопросам военно-технического сотрудничества между странами. Отметим, такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения между Москвой и Банги.

Во время обсуждения особое внимание представители двух стран уделили вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных по широкому спектру специальностей. Также был подтвержден обоюдный настрой государств на продолжение разнопланового взаимодействия сторон по линии военного сотрудничества.

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, почему Российская Федерация стала для Центральноафриканской Республики очень надежным партнером.

«Россия для ЦАР выступает как надежный партнер, позволяющий вывести страну из политического и военного кризиса. Важно отметить, что обучение африканских студентов, будь то обучение в военно-технических учебных заведениях или других каких-либо заведениях, это в принципе стратегия России. Еще во времена СССР у нас обучалось очень много африканских студентов и сейчас это взаимодействие продолжается. Россия всячески готова помогать и содействовать африканским странам с высокой степенью «турбулентности» в обретении мира и безопасности, это безусловно. Но задача России как раз в том, чтобы подготовить кадры и дать возможность ЦАР, где происходят кризисные процессы и нестабильность, где чувствуется хрупкость государственности, дать возможность вывести себя из кризиса путем подготовки военных кадров», — поясняет эксперт.

Напомним, в начале 2018 года Москва добилась от Совета Безопасности ООН частичной отмены эмбарго на поставку вооружения в Центральноафриканскую Республику. После этого в ЦАР была направлена партия стрелкового оружия и боеприпасов, а также пять военных и 170 гражданских инструкторов. Именно с того момента они занялись подготовкой военнослужащих вооруженных сил ЦАР (FACA).

Учебный центр был организован в городе Беренго, где будущие защитники ЦАР обучаются обращению с оружием, изучают методы ведения боя, основы тактики и т.д. Но кроме подготовки местных военных российскими специалистами, Москва оказывает ЦАР и другую поддержку. Примером может служить обеспечение работы медицинских учреждений в населенных пунктах Бриа и Уадда для нужд местного населения. Каждый день медицинскую помощь там получают от 10 до 40 жителей. В основном это консультации и первая медицинская помощь. Конечно, из-за недостатка специалистов и необходимого оборудования возможности медиков сильно ограничены. Однако работа ведется, что вызывает большую благодарность местных жителей и властей.

«Чтобы поддерживать порядок, в стране должна быть сильная армия, которая действительно заинтересована в соблюдении интересов собственных жителей. И Россия ЦАР в этом помогает: готовит кадры, поставляет оборудование, налаживает взаимодействие. Так что вот такое участие России является одним из приоритетных направлений работы наших ведомств по линии военно-технического сотрудничества. Поэтому я и думаю, что президент Туадера (Фостен-Арканж Туадера — Прим.ФАН) принял правильное решение, когда начал взаимодействовать именно с Россией. Мы готовы помочь ЦАР во всех секторах экономики и если президент ЦАР намерен сотрудничать в том числе по этому направлению с РФ, то надо отдать ему должное, он мудрый правитель и его подход можно только приветствовать», — заключил собеседник ФАН.

Отметим, 24 октября президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой на полях саммита Россия — Африка сообщил, что Москва будет поддерживать усилия руководства Центральноафриканской Республики по стабилизации ситуации в стране и укреплять с ней партнерские отношения.

«Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны, будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране», — пообещал он.

Лидер России добавил, что Москва приветствует настрой Банги на развитие разностороннего сотрудничества и подчеркнул, что РФ со своей стороны также намерена укреплять с африканской республикой взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи.