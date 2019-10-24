Путин: Африка становится опорой многополярного мира. События дня. ФАН-ТВ

Африка — опора многополярного мира В Сочи продолжается масштабный экономический форум Россия — Африка. Сегодня его участники и президент России Владимир Путин подчеркнули растущую роль африканских стран на мировой арене. Они все чаще определяют мировую повестку, в том числе на полях ООН. И Россия поддержит Африку в этих начинаниях. Одним из них станет крупный международный форум по вопросам мира и развития, он пройдет в египетском Асуане с 11 по 12 декабря. Нашу страну и лично Владимира Путина уже пригласил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Российский лидер назвал грядущий форум важной и хорошей идеей. «Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке», — сказал Владимир Путин, президент России. Напомним, что саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября. В нем участвуют более 40 африканских лидеров и 54 делегации стран континента. Итоги мероприятия стороны озвучат уже сегодня вечером.

В США осознали экстремистскую угрозу В США начинают осознавать экстремистскую угрозу, а не замечать ее становится все труднее. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о возможном запрете украинского формирования «Азов» в Соединенных Штатах. На прошлой неделе 40 американских конгрессменов во главе с Максом Роузом задались вопросом: почему «Азов», открыто принимающий в свои ряды нацистов, не признана в США террористической организацией. Адресатом коллективного обращения стал госсекретарь страны Майк Помпео, но он пока хранит молчание. Напомним, что подразделение «Азов» известно не только своим участием в гражданской войне в Донбассе, но и тем, что не стесняясь привлекает сторонников ультраправых идей. Сначала у этой группы был неофициальный «добровольческий статус», затем — вполне формальный: в 2014 году украинские власти включили «Азов» в состав Национальной гвардии. Антонов в свою очередь предложил США задуматься и об экстремистском портале «Миротворец», где публикуются личные данные тысяч человек, в том числе побывавших в Донбассе американских журналистов.

Пилот Ми-8Т осужден за трагедию под Хабаровском Два года в колонии-поселении. Такой вердикт огласил Хабаровский суд в отношении пилота Сергея Ошлакова. Его признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшего за собой гибель пяти человек. Речь идет об авиакатастрофе 2015 года. Тогда вертолет Ми-8Т следовал коммерческим рейсом из бухты Онгачан в Хабаровск. На борту воздушного судна находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов. Полет осложнился туманом, в условиях плохой видимости вертолет попал в «вихревое кольцо» и рухнул в Охотское море. Жертвами трагедии стали пятеро. Расследование показало, что виновником стал именно командир судна, вовремя не вернувшийся на аэродром. Более того, при полете он не выдержал безопасных высот и скоростей. Впрочем, сам пилот свою вину так и не признал.