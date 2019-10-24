Шейнин недобрым анекдотом прокомментировал имитацию ВВС США бомбардировки Крыма

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем. По мнению политолога Геворга Мирзаяна, «это только цветочки, а дальше будут звездочки». Но журналист и телеведущий Артем Шейнин уверен, что российский ответ на американские провокации будет достойным.

«То, что происходит, это достаточно опасно. Соединенные Штаты не могут на нас напасть или каким-то образом нас силой продавить. Пробовали — не получилось. И сейчас они начинают нас раздергивать, то есть делать такого рода абсолютно законные с точки зрения права операции, потому что они летают над международными водами и над территорией НАТО. Но все равно это создает очень серьезную напряженность. У американских союзников это создает впечатление, что США собираются дальше конфликтовать с Россией. Такой американцы подают им сигнал. И это создает у нас желание как-то жестко ответить», — сказал Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По мнению эксперта, «это только цветочки, а дальше будут звездочки».

«В головах у них будут звездочки. Они нас будут давить и по другим направлениям. Американцы на примере китайцев отрабатывают то, как можно с нами общаться, — считает политолог. — В Конгрессе был принят так называемый акт о правах уйгуров, который дает американцам возможности активно продавливать китайцев по уйгурскому делу. Точно так же там сейчас будут приняты акты по делам крымских татар, по делам других российских «угнетаемых» национальностей. Но это хуже. Они будут использовать это для информационной атаки на нас, вызывая страх. А когда у вас страх, вы пытаетесь как-то ответить на него, компенсировать страх какими-то жесткими действиями. Они хотят от нашего Минобороны и нашего МИД жестких ответных действий, чтобы потом показать это Восточной Европе».

При этом Мирзаян уверен, что Россия не должна отвечать на американские провокации, подобные той, что произошла над Черным морем.

«Нам можно сказать, что российские ПВО в Крыму тоже провели учения. Но играть по чужим правилам не нужно», — заключил аналитик.

Комментируя выступление Мирзаяна, ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин вспомнил старый, но не очень добрый анекдот.