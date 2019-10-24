Политолог объяснил переброску С-400 и «Панцирей-С» на военные учения в Сербии

Военные учения в Сербии важны: как с точки зрения отработки боевых навыков военнослужащих ВС РФ, их умений, их владения сложной техникой, так и с точки зрения политической. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Учения С-400 за рубежом

Дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С» впервые примут участие в военных учениях за рубежом. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО «Славянский щит-2019», — говорится в сообщении.

Комплексы будут развернуты на авиабазе Батайница. Они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района. Также будет поставлена задача по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Военные учения «Славянский щит — 2019» проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

Политический сигнал

Как отметил Владимир Соловейчик, если вооружение поступает в войска и находится на боевом дежурстве, то военнослужащие должны отрабатывать навыки по работе с ним в условиях, близких к боевым, на учениях.

«Поэтому, как говорилось о подобных в дни моей действительной военной службы в войсках ПВО в Советской Армии, «ситуация штатная». Другое дело, что впервые учения с участием новых зенитно-ракетных комплексов будут за рубежами нашей страны. Этот факт, вне всякого сомнения, не рядовой. Очевидно, что учения в Сербии важны: как с точки зрения отработки, собственно, боевых навыков военнослужащих ВС РФ, их умений, их владения сложной техникой, так и с точки зрения политической», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что учения проводятся на территории Сербии, жители которой 20 лет тому назад стали жертвами агрессии стран НАТО, ракетных обстрелов и бомбардировок с воздуха. Поэтому использование новейших российских комплексов, предотвращающих или в значительной степени снимающих подобные угрозы, весьма символично.

«Мы знаем, в какой международной ситуации сейчас находится Сербия. Постоянные провокации со стороны косовских сепаратистов, квазигосударственное образование которых Сербией не признано, но всячески поддерживается странами НАТО. Вовлечение в НАТО Черногории, бывшей ближайшей союзницы Сербии и ее соседки. Усиление влияния натовских генералов и брюссельских евробюрократов на дела в соседней с Сербией Македонии, которая в угоду этим деятелям даже готова сменить название своей страны», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что в этой ситуации для сербского народа жизненно важно увидеть, что есть силы готовые защитить их право на мирную жизнь, безопасность, их свободу от любых иностранных посягательств. Отсюда — важность этих учений, где высокотехнологичная продукция, созданная специалистами концерна «Алмаз-Антей», будет опробована в условиях, близких к боевым.