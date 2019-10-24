В Кремле не думают о преемнике Путина, заявил Песков

Москва, 24 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле идет напряженная работа, о преемнике главы государства Владимира Путина не думают.

Песков отметил, что до выборов еще далеко, сейчас только начальная стадия президентского цикла.

«Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, сколько возможных преемников Путина есть на данный момент.

На вопрос о том, рассматривает ли Путин предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, Песков напомнил, что «работа президента у нас регламентируется конституцией».

«Нет, видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — добавил Песков.

Ранее на вопрос о своем преемнике ответил российский лидер Владимир Путин. Глава государства признался, что думает об этом всегда, начиная с 2000 года. Российский президент отметил, что обстановка имеет тенденцию изменяться, как и требования к людям.