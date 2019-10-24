Нефтяные объекты Сирии должны перейти Дамаску от курдов-оккупантов, заявил Богданов

Сочи, 24 октября. Нефтяные объекты на северо-востоке Сирии, которые остаются под контролем формирований курдов-оккупантов, должны перейти под контроль Дамаска. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Под контроль законного правительства должно все перейти», — сказал дипломат, передает РИА Новости.

Он отметил, что это не отменяет политического процесса, конституционной реформы в САР и резолюции Совета Безопасности ООН 2254 по Сирии.

«Но во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — подчеркнул Михаил Богданов.

До начала войны в Сирии провинция Дейр эз-Зор, расположенная на северо-востоке и востоке страны, являлась центром нефтедобычи и нефтепереработки арабской республики. Вокруг провинции было расположено несколько крупных нефтяных месторождений, а вдоль русла реки Евфрат с юга на север проходил магистральный трубопровод.

С началом боевых действий в Сирии нефтяная инфраструктура оказалась в руках разрозненных террористических группировок, а в 2014 году перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Дейр-эз-Зор и примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов.

В 2017 году курдские вооруженные формирования под предлогом «борьбы с ИГ»1 оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. При этом террористы «Демократических сил Сирии» (SDF) заняли традиционные области проживания арабов-суннитов, притесняя местное население и навязывая свои порядки.

Сообщалось, что курдские вооруженные формирования при содействии США собирались занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. Источники в курдской медиасреде утверждали, что под контролем SDF находятся крупные месторождения Аль-Эзба и Табия к востоку от Дейр эз-Зора, а также нефтяные поля Аль-Джафра.

В 2018 году был вскрыт маршрут перевозки нефти через сирийско-иракскую границу. Прохождение колонны автоцистерн неоднократно фиксировалось на пути из Аль-Омара до военной базы США близ населенного пункта Аш-Шаддади. Нефть шла на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара — причем известно, что свою долю имели и бандформирования «Исламского государства», якобы утратившие прямой контроль над месторождениями.

Осенью 2019 года США заявили о выводе своего военного контингента из Сирии в связи с началом турецкой антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке арабской республики. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, речь идет в том числе об освобождении приграничных территорий от SDF, которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября был подписан меморандум о взаимопонимании. В соответствии с договоренностями, Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что американские подразделения останутся в районах нефтяных месторождений Восточного Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими террористами, якобы с целью их защиты. Сейчас под контролем проамериканских отрядов SDF находятся крупнейшие нефтяные поля аль-Омар и аль-Танак.

1 Организация запрещена на территории РФ.