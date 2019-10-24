Военная полиция РФ заняла высоту около освобожденного от курдов-террористов Кобани

Дамаск, 24 октября. Российская военная полиция разобьет базу на господствующей высоте неподалеку от сирийского города Кобани, ранее освобожденного от курдов-террористов.

Город располагается в двух километрах от границы с Турцией. Решив занять указанную высоту, военная полиция России получила хороший обзор на границу и окрестности сирийского населенного пункта.

Представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий отметил, что у занятой господствующей высоты есть вышка связи. Благодаря этому военные российские полицейские и пограничники Сирии смогут отследить вывод сил курдских террористов с приграничной территории, сообщает РИА Новости.

Город Кобани (также известный как Айн-аль-Араб) расположен на востоке провинции Алеппо. Он перешел под контроль сирийских войск пару дней назад — последние четыре года город контролировали силы вооруженных курдских формирований.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» шла с 9 по 22 октября. Основной целью военного мероприятия была зачистка курбских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН).

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно регламенту документа, с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы Турции и Сирийской Арабской Республики были введены силы военной полиции РФ и пограничники Сирии.

Курдские боевики должны покинуть буферную зону в течение 150 часов. После этого военные силы России и Турции начнут патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от зоны проведения операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.