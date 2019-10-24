США мешают вернуть Сирии захваченные курдами-оккупантами нефтяные месторождения — эксперт

Получение контроля над важными для Сирии нефтяными месторождениями на северо-востоке страны осложняется военным присутствием США, уверен руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии должны перейти под контроль Дамаска.

«Под контроль легитимного правительства должно все перейти. Это не отменяет политического процесса, конституционной реформы, переговоров и резолюции 2254. Но во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — сказал Богданов.

В настоящее время северо-восток Сирии, который богат полезными ископаемыми, по-прежнему находится в оккупации курдских боевиков из альянса «Демократические силы Сирии», джихадистов «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) и сил международной коалиции во главе с США.

В связи с этим ВВС США часто проводят контрольный облет нефтеносных районов Сирии. Это показывает, что США не желают покидать нефтеносные районы Сирии, которые захвачены курдскими террористическими формированиями. Кроме того, руководители «Демократических сил Сирии» с террористами ИГ1 заключили сделку, которая помогла им прибрать к рукам важнейшие нефтегазовые месторождения.

Таким образом, «Демократические силы Сирии» и джихадисты ИГ в этой ситуации служат инструментом, который подчинен США. Этот инструмент направлен на уничтожение Сирии.

По словам Владимира Фитина, такая проблема существует. Он поясняет, что изначально в этом регионе «хозяйничала» террористическая группировка ИГИЛ1, а после ее выбили курды-террористы.

«После этого курды стали контролировать эту зону, где находятся основные нефтегазовые месторождения САР. Заявление российского МИД о том, что все принадлежит Сирии, — это замечательно. Мы вообще все за то, чтобы Сирия была в руках законного правительства без каких-либо анклавов, включая важные для страны нефтяные месторождения. Но одно дело заявить, а другое дело — достигнуть этого. Это труднее», — заявил Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Собеседник ФАН отметил, что получение контроля Дамаском над нефтяными объектами осложняется американским военным присутствием. Большинство стран считает, что США не имеют законного основания для нахождения в Сирии, говорит эксперт.

«Тем не менее американцы продолжают это делать даже после известного заявления [президента США Дональда] Трампа о том, что американские военные будут выведены из Сирии. Позже было подчеркнуто, что часть американских военных останется для того, чтобы контролировать нефтяной регион под предлогом защиты от возможных атак ИГИЛ. Уходить они оттуда пока не собираются и будут делать все возможное, чтобы удержать за собой и подконтрольными им группировками эти месторождения и возможные доходы от продажи нефти», — рассказал Фитин.

Напомним, что поддерживаемые США курдские боевики ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и с тех пор незаконно выкачивают нефть, поставляя ее контрабандой в другие страны. При этом эксперты утверждают, что хищение нефти на самом деле осуществляют именно Соединенные Штаты, которые используют курдов как прикрытие.

По словам Трампа, в Сирию может даже прийти американская компания, которая открыто займется добычей нефти на территории суверенной страны.

9 октября Турция объявила о начале военной операции против курдов-боевиков в Сирии. Целью военных стала борьба с радикалами и создание зоны безопасности на севере арабской республики. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение операции и создание военных патрулей в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.