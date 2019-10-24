Боевик ИГИЛ* из Сирии рассказал, как стал воевать на стороне террористов ПНС Ливии

Ливийская национальная армия захватила террориста ИГИЛ1 из Сирии, который воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Видео допроса боевика опубликовал местный новостной ресурс в социальной сети Facebook «Голос Ливии». Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует полный перевод видеозаписи на русский язык.

Местный новостной ресурс в сети Facebook «Голос Ливии» обнародовал видео, на котором запечатлен допрос боевика ПНС по имени Мохаммад ибн Имраа родом из сирийского города Талль-Бисса.

Он был взят в плен военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) 20 октября в окрестностях Аль-Азизии с взрывным устройством, которое боевик намеревался заложить в один из близлежащих домов на линии соприкосновения, чтобы активировать его, когда здание займут бойцы фельдмаршала Халифы Хафтара.

Имраа в ходе допроса признался, что во время своего пребывания на территории Ливии он уже успел повоевать и в рядах террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Позже, однако, вместе с другими джихадистами он оказался в составе бандформирований ПНС.

Боевик сообщил, что в итоге сам угодил в плен ИГ1 в городе Сирт за саботаж, поскольку не хотел становится смертником и намеренно вывел из строя пояс шахида. Вскоре тюрьму посетил человек, которого пленный назвал «господином Файезом». Не исключено, что это был Файез Саррадж, глава и по совместительству министр обороны Правительства национального согласия.

«В начале августа в тюрьму пришел какой-то чиновник. Мы не знаем кто это, но охрана относилась к нему очень почтительно и называла его «господин Файез». После его визита нас стали лучше кормить. Потом начальник тюрьмы обратился к узникам и предложил сделку. Он рассказал, что к городу подошли «собаки Хафтара», как он выразился, и что мы в обмен на свободу должны будем воевать против них», – признался Имраа.

По словам Имраа, возможности отказаться от вступления в ПНС у него фактически не было, поскольку его в таком случае тут же убили бы.

Вскоре новоиспеченным членам так называемых «Защитников Триполи» дали оружие и все остальные необходимые боевые средства для участия в войне против подразделений ЛНА. Также новобранцы были отправлены на прохождение военной переподготовки. Примечательно, что ее, как предполагает Имраа, проводили турецкие инструкторы.

«Я точно не знаю, кто это был, но это были не ливийцы. Не арабы. Между собой они иногда сетовали, что «гниют тут, пока их сослуживцы воюют на севере Сирии, бьют курдов». Думаю, что это были турки, хотя не уверен. Между собой некоторые из них точно говорили по-турецки. Иногда они по рации говорили на английском с кем-то», – рассказал он.

В начале октября бандгруппы были передислоцированы на передовую – в район Аль-Азизии. Там Имраа и был взят в плен силами Хафтара после неудачной попытки заминировать одно из зданий у линии фронта.

Напомним, в 2011 году в Ливии разгорелась гражданская война и был свергнут глава государства – Муаммар Каддафи. Также были убиты несколько десятков тысяч граждан, еще столько же стали беженцами. Реальную власть в стране обрели иностранные террористы из международных исламистских организаций, в том числе из «Аль-Каиды1 в странах Исламского Магриба», ИГ и «Братьев-мусульман» (все группировки запрещены в РФ).

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия начала операцию по освобождению от террористических банд Файеза Сарраджа, главы так называемого Правительства национального согласия Ливии, признанного ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.