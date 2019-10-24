Малькевич отметил важность сохранения национальных ценностей ЦАР

Сочи, 24 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал знаковым событием то, что министром обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) является женщина. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Минобороны ЦАР Мари Ноэль Койяра выступила на сессии «Образ будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные элементы стратегии развития», которая проходит в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.

«Сегодня в Африке есть несколько инициатив, региональных организаций. Более развитые страны помогают менее развитым. При этом сохраняется опасность навязывания чуждых стратегий», — отметила Койяра.

После выступления министра обороны ЦАР слово взял глава ФЗНЦ. Малькевич отметил, что для большинства государств мира является знаковым событием то, что министром обороны ЦАР является женщина.

«Это большой шаг в гуманитарной сфере — показывать такое лицо африканского континента, когда министром обороны является женщина и очень важные вещи говорит о том, насколько большую роль играют национальные ценности, насколько неприемлемым является навязывание чуждых. Россия тоже с этим сталкивается», — добавил Малькевич.

В четверг в Сочи проходит второй день саммита Россия — Африка. Параллельно с саммитом проводится большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

Ранее в рамках саммита состоялась встреча президентов России и ЦАР Владимира Путина и Фостена-Арканжа Туадеры. Путин отметил хорошие перспективы развития экономических и торговых отношений двух государств. Также президент РФ подчеркнул, что Россия будет поддерживать усилия правительства ЦАР по стабилизации ситуации в стране и урегулированию политического кризиса.