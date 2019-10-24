Политолог объяснил, зачем Украина тянет время в решении вопроса Донбасса

Киев в вопросе преодоления гражданского конфликта в Донбассе тянет время; Украина загнала себя в тупик. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Украина «готова»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время. Это заявление украинский лидер сделал в ходе своей встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Зеленский заметил, что Украина выполнила свою часть возобновления работы в «нормандском формате». Он добавил, что ничего не мешает встрече, «все преграды устранены».

Зеленский и Штайнмайер также обсудили обстановку на территории Донбасса. Украинский лидер обратил внимание, что достижение мира в этом регионе является для него основной целью. Кроме того, он подчеркнул, что команда Зеленского якобы стремится к прекращению кровопролития и гибели мирных жителей.

Украина загнана в тупик

Как отметил Сергей Простаков, перед Зеленским встала достаточно серьезная задача по поиску выхода из тупика, в который он сам и его предшественник Петр Порошенко загнали Украину. Исполнение Минских соглашений для страны, на законодательном уровне проводящей политику ограничений по национальному и лингвистическому признакам, сделает все усилия власти и радикалов официально бесполезными в части и отношений с Донбассом, и внешней политики.

«Порошенко достаточно прозрачно давал понять ранее: несмотря на то, что его представитель подписал соглашения, он их выполнять не собирается. Зеленский же достижение мира сделал одним из главных предвыборных лозунгов, но со временем его вранье привело к точно такому же положению дел, что и при Порошенко», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, Зеленский, как и его предшественник, теперь откровенно тянет время. Не имея желания и, скорее всего, даже возможности обеспечить хотя бы отведение сил ВСУ, украинский президент оттягивает решение всех вопросов. Первой датой, до которой он рассчитывает дотянуть, ничего не предпринимая на деле для достижения мира, является время выборов президента США.

«А сейчас Зеленский вместо реальных дел занимается убеждением лидеров Запада в том, что он выполнил все предварительные договоренности, хотя в действительности даже не приступал к этому, а Россия якобы затягивает организацию встречи в «нормандском формате». Кроме того, украинская сторона начала делать уже откровенно провокационные и неприемлемые заявления о том, что на «нормандской встрече» надо поднять тему Крыма. Целью Зеленского и стоящих за ним сил является срыв встречи в «нормандском формате» и обвинение России в этом для того, чтобы добиться наложения новых санкций на нашу страну», — заключил Сергей Простаков.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.