Кремль назвал единственную цель России в Сирии после операции против курдов-террористов

Москва, 24 октября. Единственная цель РФ в Сирии заключается в том, чтобы обеспечить политическое урегулирование, целостность и суверенитет ближневосточной республики после операции Анкары против курдов-террористов. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее высокопоставленный представитель администрации США призвал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с РФ по Сирии.

«Что касается доверять или нет кому-то в каких-то сделках. Во-первых, это не сделки, это меморандум о взаимопонимании, который был между президентами двух стран (РФ и Турции. — Прим. ФАН), который был согласован после переговоров», — отметил Песков.

По его словам, в данном случае «достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров». Песков заявил, что необходимо ориентироваться на реальность.

РФ и президент страны Владимир Путин «преследует только одну цель — обеспечить политическое урегулирование ситуации в Сирии, обеспечить целостность и суверенитет Сирийской Арабской Республики, именно на это нацелены все действия, которые осуществляются в Сирии», объяснил Песков.

В Сочи 22 октября прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, были достигнуты договоренности, согласно которым курды-террористы должны отойти вглубь Сирии на 30 километров. Итогом встречи лидеров двух государств стало прекращение турецкой операции «Источник мира» против курдских бандформирований и боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 на севере Сирии, цель которой заключалась в том, чтобы сформировать буферную зону вдоль границ Турции и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.