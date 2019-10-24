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Россия и ЦАР обсудили военное сотрудничество между странами

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Россия и ЦАР обсудили военное сотрудничество между странами

Сочи, 24 октября. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и глава Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра обсудили вопросы, связанные с военным сотрудничеством стран.

В рамках саммита Россия — Африка стороны обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии двух стран, которое стало возможным после подписания межведомственного соглашения в прошлом году.

Особое внимание в ходе встречи военных представителей было уделено вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных кадров по широкому спектру специальностей.

В результате разговора представители министерств обороны решили продолжить разноплановое взаимодействие сторон по линии военного сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении страны нарастить взаимодействие с африканскими спецслужбами. Глава РФ подчеркнул, что государство считает важным «наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом».

Напомним, что в настоящее время в Сочи проходит саммит Россия — Африка, участие в котором принимают представители власти, экономисты, военные и другие эксперты. Основная цель форума — дальнейшее взаимодействие стран по различным аспектам. Так, например, Судан планирует использовать экономический опыт России при выходе из государственного кризиса.

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