Песков прокомментировал сообщения о поставках С-400 Судану

Сочи, 24 октября. Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его суданского коллеги Омара аль-Башира в Сочи обсуждалась тема военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом рассказал в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли лидеры двух стран покупку Хартумом комплексов С-400 «Триумф», Песков отметил, что тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров, передает РИА Новости.

Экономический саммит Россия — Африка проходит 23-24 октября в Сочи.

Накануне директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Москва и Анкара обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.