Россия хочет открыть центр по ремонту авиатехники в Эфиопии

Сочи, 24 октября. Российская сторона ведет переговоры с Эфиопией о возможности строительства в городе Дебре-Зейт центра обслуживания и ремонта авиационной техники. Об этом заявил на форуме Россия — Африка глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По словам директора ведомства, Эфиопия — активный эксплуатант вооружения и военной техники российского и советского производства. Кроме того, он добавил, что Россия и ЮАР собираются совместно создавать и выпускать вооружение и военную технику.