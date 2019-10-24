Американцы «списывают» Авакова путем удара по батальону «Азов»

С преступлениями украинского карательного батальона «Азов» больше не хотят мириться даже в Соединенных Штатах. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об инициативе конгрессменов обратиться к госсекретарю Майку Помпео с просьбой объяснить, почему данное вооруженное формирование до сих пор не включено в список «иностранных террористических организаций». По его словам, «ползучая угроза» правого радикализма выплеснулась далеко за пределы Украины и начинает вызывать беспокойство во всем цивилизованном мире.

О ситуации, развивающейся вокруг батальона «Азов», и о том, почему его хотят поставить вне закона именно сейчас, Федеральное агентство новостей поговорило с кандидатом исторических наук, координатором движения «Донбасс за Евразийский союз» Антоном Бредихиным.

«По большому счету мы видим сейчас очередные разборки в украинской элите. Удар по «Азову» — это удар прежде всего по Авакову (министру внутренних дел Украины, который, как считается, покровительствует «добровольческому батальону». — Прим. ФАН). Во время президентских выборов в апреле-мае этого года американцы рассматривали его в качестве временного управляющего Украиной, ведь могли начаться новые беспорядки или даже Майдан. Теперь он им не нужен, по их логике, он должен отправиться на свалку истории», — считает политолог.

По его мнению, американцы думают, что если они уберут Авакова из руководства, то украинская политическая повестка снизит градус радикальности. На Западе всем уже надоели новости об Украине, там хотят очистить от нее свою внешнеполитическую информационную повестку. Кроме того, радикалы последовательно выступают против реализации «формулы Штайнмайера», что вызывает особое раздражение у европейских и американских политиков. Вопрос только в том, хватит ли сил у поддержанных Конгрессом США официальных украинских властей справиться с «Азовом», когда тот окончательно будет поставлен вне закона.

«В настоящее время мы видим, что даже регулярная армия не особо подчиняется Зеленскому (президенту Украины. — Прим. ФАН) напрямую, — заметил эксперт. — У них своя позиция по поводу отвода сил из Донбасса, воевать против «Азова», с которым у них общие взгляды на «формулу Штайнмайера», они точно не будут».

На самом деле более вероятен вариант, при котором войска, подогретые антизеленскими настроениями, двинутся на Киев, вот тогда к власти на Украине действительно придет националистическая «хунта», на фоне которой правительство Петра Порошенко будет казаться блеклой тенью. Впрочем, возможен и вариант, при котором вооруженные радикалы отхватят наиболее лояльный им кусок западных областей Украины и установят там собственный аналог ДНР. По словам Бредихина, Зеленского такой вариант даже может устроить.