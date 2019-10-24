Путин рассмотрит возможность увеличения бюджетных мест для африканских студентов

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что важной сферой сотрудничества России и стран Африки является подготовка кадров и образование.

«Важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, и образование», — отметил Путин.

По его словам, в России в настоящее время обучаются более 17 тысяч студентов из африканских стран, каждый год квота приема на бюджетные места в вузах РФ составляет почти две тысячи человек. Глава российского государства заверил, что будет рассмотрена возможность увеличения этого числа.

Путин благодарен за то, что африканские страны ценят вклад России в этой сфере. Как заметил российский лидер, подкрепленный образованием талант людей — «это то, что нам дано всевышним».

«Мы обязаны это поддерживать, защищать и развивать», — резюмировал он.

Напомним, на саммите Россия — Африка, который проходит в Сочи, Путин также заявил о намерении наладить сотрудничество с африканскими странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом.