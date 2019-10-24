Сотрудники спецподразделений ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

Луганск, 24 октября. Сотрудники спецподразделений силовых ведомств Луганской Народной Республики приняли участие в комплексном квалификационном экзамене на право ношения крапового берета.

Данное право имеют военнослужащие подразделений специального назначения, обладающие достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами, успешно прошедшие квалификационные испытания.

Майор полиции Сергей Ончаков рассказал, что для успешного прохождения экзамена участникам необходимо было сдать нормативы по функциональной, огневой и спусковой (альпинистской) подготовке, а также совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и выдержать спарринг с действующими обладателями крапового берета.

«Сдача квалификационного экзамена на право ношения крапового берета проводится раз в год, идеально — осенью. Из каждого подразделения отбираются лучшие сотрудники. Бойцы готовятся постоянно на протяжении года, двух-трех лет», — подчеркнул Ончаков.

По его словам, в этом году на краповый берет претендуют шесть человек: три из ОМОН (отряда мобильного особого назначения) «Беркут», два из Генеральной прокуратуры и один из УИН (Управления исполнения наказаний МВД ЛНР).

«По стрельбе [участникам] было очень сложно, так как сегодня туман, а это немаловажный фактор, то, что природа, к сожалению, сегодня «не за нас». Но, во-вторых, чтобы был результат, нужно постоянно стрелять [тренироваться]», — пояснил майор, добавив, что оставшимся претендентам предстоит еще сдать три норматива.

В этом году маршрут «гораздо ярче и сложнее», отметил он.

«Участники прочувствуют это на себе. Я уже два раза бегал этот маршрут, мы его прокладывали с ребятами. Он очень сложный. Мы бегали в районе 15-17 километров, 1 час 45 минут, и это только пробежаться, без всяких засад. В маршруте участникам нужно будет ползти километра полтора, идти по речке».

Результаты подведет специальная комиссия, а затем кандидатуры тех силовиков, которые сдали экзамен, отдельно утвердит Совет краповых беретов.

Один из претендентов на заветный берет, сотрудник Генеральной прокуратуры ЛНР Максим Рева, рассказал, что принимает участие в экзамене уже второй год.