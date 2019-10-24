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Сотрудники спецподразделений ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

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Силовики ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

Луганск, 24 октября. Сотрудники спецподразделений силовых ведомств Луганской Народной Республики приняли участие в комплексном квалификационном экзамене на право ношения крапового берета.

Данное право имеют военнослужащие подразделений специального назначения, обладающие достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами, успешно прошедшие квалификационные испытания. 

Майор полиции Сергей Ончаков рассказал, что для успешного прохождения экзамена участникам необходимо было сдать нормативы по функциональной, огневой и спусковой (альпинистской) подготовке, а также совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и выдержать спарринг с действующими обладателями крапового берета.

Силовики ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

«Сдача квалификационного экзамена на право ношения крапового берета проводится раз в год, идеально — осенью. Из каждого подразделения отбираются лучшие сотрудники. Бойцы готовятся постоянно на протяжении года, двух-трех лет», — подчеркнул Ончаков.

По его словам, в этом году на краповый берет претендуют шесть человек: три из ОМОН (отряда мобильного особого назначения) «Беркут», два из Генеральной прокуратуры и один из УИН (Управления исполнения наказаний МВД ЛНР).

«По стрельбе [участникам] было очень сложно, так как сегодня туман, а это немаловажный фактор, то, что природа, к сожалению, сегодня «не за нас». Но, во-вторых, чтобы был результат, нужно постоянно стрелять [тренироваться]», — пояснил майор, добавив, что оставшимся претендентам предстоит еще сдать три норматива.

В этом году маршрут «гораздо ярче и сложнее», отметил он.

Силовики ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

«Участники прочувствуют это на себе. Я уже два раза бегал этот маршрут, мы его прокладывали с ребятами. Он очень сложный. Мы бегали в районе 15-17 километров, 1 час 45 минут, и это только пробежаться, без всяких засад. В маршруте участникам нужно будет ползти километра полтора, идти по речке».

Результаты подведет специальная комиссия, а затем кандидатуры тех силовиков, которые сдали экзамен, отдельно утвердит Совет краповых беретов.

Силовики ЛНР сдали экзамен на право ношения крапового берета

Один из претендентов на заветный берет, сотрудник Генеральной прокуратуры ЛНР Максим Рева, рассказал, что принимает участие в экзамене уже второй год.

«Я иду, если честно, еще с того года, готовлюсь и помогал подготавливаться ребятам, которые в прошлом году не прошли. В этот раз немного другую подготовку приняли, другую тактику, и, думаю, в этот раз должно все получиться, — поделился он. — Хочу сдать в первую очередь для самого себя. Для меня это возможность проверить себя на стойкость, выносливость, проверить свою физическую подготовку».

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