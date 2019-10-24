Минфин РФ предложил странам Африки присоединиться к проекту «долг в обмен на помощь»

Сочи, 24 октября. Властям Замбии, Эфиопии и других африканских стран стоит присмотреться к опыту Мадагаскара и активнее участвовать в программе облечения долгового бремени, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи.

Сторчак отметил, что в настоящее время Москва уже сотрудничает с рядом африканских стран по схеме «долг в обмен на помощь», благодаря чему эти государства могут направлять освободившиеся ресурсы для финансирования национальных проектов экономического роста.

«Я хочу сказать, что у нас хорошо проекты «долг в обмен на помощь» идут с Республикой Мадагаскар, у нас есть неплохие наработки с Республикой Танзания, с Республикой Мозамбик», — перечислил он.

Особенно активное взаимодействие по такой программе, по словам Сторчака, идет с Мадагаскаром.

«Есть возможность использовать эту схему — «долг в обмен на помощь» с Республикой Замбия, с Эфиопией. Но власти там несколько тормозят, что называется», — добавил он.

Напомним, днем ранее об участии России в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 миллиардов долларов.