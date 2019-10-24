Путин предложил создать в Африке еще один НИИ по борьбе с инфекционными заболеваниями

Сочи, 24 октября. Президент России Владимир Путин, выступая на полях форума Россия — Африка в Сочи, предложил обсудить возможное создание на африканском континенте еще одного научно-исследовательского центра по профилактике инфекционных заболеваний.

Он напомнил, что один из таких центров в настоящее время действует в Гвинейской Республике. Учреждение было открыто еще в 2017 году.

Накануне президент РФ оценил работу этого центра и сообщил о том, что сейчас Москва наладила успешное сотрудничество с африканскими странами в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В частности, Путин указал на то, что именно Россия одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 млн долларов.