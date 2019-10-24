Судан планирует использовать экономический опыт России

Сочи, 24 октября. Власти Судана планируют восстанавливать свою экономику, опираясь на опыт России. Об этом сообщил в четверг на пленарном заседании саммита Россия — Африка профессор Абдурахман Сайед.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич задал африканскому коллеге вопрос о том, что россияне предложили для реформирования суданской экономики. На это Сайед ответил, что со стороны РФ была оказана помощь по многим направлениям.

«Россия помогла Судану кадрами, обучением, строительством заводов, медициной. Между нашими странами глубокие отношения, была помощь военно-техническая, добыча полезных ископаемых. Новое руководство Судана планирует использовать опыт России», — подчеркнул африканский профессор.

Также Абдурахман Сайед отметил, что отношения между странами начались после получения Суданом суверенитета, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В качестве причин экономического кризиса африканского государства эксперт назвал политическую нестабильность внутри страны, а также коррупцию.

В настоящее время в Сочи проходит саммит Россия – Африка. На него прибыли государственные деятели и главы МИД африканских стран. Результатом экономического мероприятия станет подписание декларации о взаимном долгосрочном партнерстве между странами.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проводить консультации глав МИД РФ и Африки ежегодно.