США и курды-оккупанты не намерены возвращать Сирии нефть за Евфратом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены возвращать в ведение официального Дамаска нефтегазовые месторождения, расположенные на востоке Сирии за Евфратом. Соответственно, в этих районах сохранится присутствие военнослужащих Соединенных Штатов. Но почему Вашингтон считает сирийские энергоресурсами своими? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мы обеспечили безопасность источников нефти, и потому небольшое число военного контингента США останется в тех районах, где есть нефть. Сейчас мы продолжим ее защищать и решим, что будем делать с этим в будущем», – подчеркнул глава Белого дома в своем обращении по ТВ, которое показали местные каналы.

Однако, судя по всему, американцы уже давно нашли применение сирийским ресурсам, и никакой речи об их защите в действительности не идет. Несколько дней назад лидер Штатов в ходе заседания своего кабинета в Белом доме сам же говорил о том, что нефтедобычей на северо-востоке САР может вскоре заняться крупное американское предприятие, причем в интересах курдов.

Многочисленные факты и свидетельства, поступающие из-за Евфрата, прямо указывают, что незаконное изъятие нефти из крупнейших сирийских месторождений не останавливалось с того момента, как эти земли были отбиты у «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и активно продолжается до настоящего времени.

Курдские террористы из Отрядов народной самообороны (YPG) во время операции «Буря Джазиры» при поддержке международной коалиции во главе с США отбили все крупнейшие нефтяные поля Сирии, несмотря на то, что практически все они располагаются в арабских регионах, где не проживают курды. Это не помешало главарям SDF под руководством американцев начать контрабандные поставки сырья за границу.

При этом Соединенные Штаты своими санкциями существенно ограничили возможности Дамаска в плане экономического обмена и торговли с другими странами. Тем не менее, сами американцы продают украденную у народа САР нефть в другие государства, в обход собственных санкций. Эксперты отмечают, что данные действия Вашингтона являются проявлением политики «двойных стандартов».

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук считает, что путем противоправной эксплуатации сирийских месторождений Вашингтон на самом деле рассчитывает покрыть или перекрыть расходы на финансирование вооруженных бандгрупп в Сирии. Параллельно США тем самым надеются ослабить неудобное для них легитимное правительство Cирийской Арабской Республики. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Именно эти нефтяные поля во многом позволяют Соединенным Штатам, минуя свой центральный банк и все бюджетные организации, спонсировать все те группировки, которые они фактически держат на попечении в САР, – «Белые каски», бандформирования так называемой вооруженной оппозиции, боевиков Сирийских демократических сил (SDF). То есть путем нелегальной продажи принадлежащей арабской республике нефти и фактически расхищения ее богатств американцы берегут собственные деньги. Кроме того, если данные залежи вернутся под управление законного правительства страны, то это значительно укрепит сирийскую государственность, чего Вашингтону, конечно, не нужно», – подчеркнул эксперт.

У радикалов YPG между тем были свои мотивы: развивая «Бурю Джазиры» и уходя далеко за пределы районов с компактным проживаем курдов, они рассчитывали расширить свою так называемую будущую Рожаву и посредством захвата энергоресурсов обеспечить ей экономическую опору. Многие курдские боевики, впрочем, были ограничены лишь собственными корыстными интересами в плане контрабанды нефти.

«Они хотели создать новое, теперь уже свое квазигосударственное образование в Сирии – Курдистан, а США обещали им в этом помочь. Последних само по себе это не интересовало, но формирование и легитимизация данного анклава позволила бы расчленить САР, ослабить Дамаск и обеспечить Штаты постоянным марионеточным союзником на Ближнем Востоке, который действовал бы в фарватере политики Вашингтона. Потому выполнение задач YPG было выгодно и американцам. И нефть, которой как раз богат северо-восток республики, в этом плане США и курдских боевиков играла ключевую роль», – подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.