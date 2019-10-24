Богданов встретился с Сарраджем, чтобы потребовать освобождения арестованных в Ливии россиян

Сочи, 24 октября. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с Файезом Сарраджем, возглавляющим так называемое Правительство национального согласия Ливии. Один из вопросов — освобождение похищенных в мае 2019 года террористами ПНС россиян. Встреча прошла на полях форума Россия — Африка в Сочи.

Напомним, 23 октября МИД РФ потребовал освободить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, которые были незаконно задержаны на территории, подконтрольной так называемому ПНС Ливии, весной 2019 года. Граждане РФ, являющиеся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), проводили в Ливии социологическое исследование, однако их похитили и отправили в тюрьму «Митига», которая является одним из самых страшных мест заключения и славится пытками людей. Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся за решеткой в нечеловеческих условиях. При этом россиянам так и не предъявили никакого конкретного обвинения.

«Мы ведем активную работу, чтобы их как можно быстрее освободили», — сообщил Богданов 23 октября.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что присутствие Сарраджа на саммите в Сочи является поводом потребовать возвращения незаконно захваченных россиян на родину.

«Сарраджа, наверняка, увижу. Вопрос под контролем. Мы прямо заявляем, что это омрачает наши связи и контакты. Мы не понимаем основы таких действий и требуем освободить их (российских социологов. — прим. ФАН) и вернуть», — говорил ранее Богданов.

Как и предполагал замглавы МИД России, ему удалось встретиться с Сарраджем на форуме в Сочи. Тема освобождения безосновательно отправленных в тюрьму россиян станет главной в ходе их беседы.

Отметим, что в первый день саммита Россия — Африка в Москве прошли митинг и пикеты. Участники протестных акций возмутились приездом главаря террористов из ПНС Ливии в РФ и потребовали освободить вероломно захваченных россиян.

Напомним, в 2011 году в Ливии начался политический кризис, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент государство находится в условиях двоевластия. Так, власть в Триполи захватило так называемое ПНС Ливии Файеза Сарраджа, которое фактически состоит из террористических группировок. В Тобруке заседает Палата представителей. С апреля этого года Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию по освобождению запада Ливии от террористических бандформирований, контролируемых Сарраджем.