Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца года

Москва, 24 октября. Лефортовский суд Москвы продлил до конца года заключение под стражу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Он будет находиться под арестом до 29 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — огласил решение судья Сергей Рябцев, передает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе заседания Уилану было отказано в отводе прокурора и в отводе судьи.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана во время шпионской акции в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Уилана обвиняют в попытке заполучить в России сведения, составляющие государственную тайну. Документы следствия обозначены грифом «Совершенно секретно». Также сообщалось, что у Уилана есть гражданства США, Канады и Ирландии, кроме того, он является подданным Великобритании.