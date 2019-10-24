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Росгеология и суданская провинция Нил подписали соглашение о намерениях

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Росгеология и суданская провинция Нил подписали соглашение о намерениях

Сочи, 24 октября. Глава Росгеологии Сергей Горьков и губернатор суданской провинции Нил Абдэль Махмуд Хамад Хуссейн Аджми подписали соглашения о намерениях в рамках экономического форума Россия — Африка, который в эти дни проходит в Сочи. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Росгеология и суданская провинция Нил подписали соглашение о намерениях

Отмечается, что ключевыми направлениями сотрудничества сторон будут систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу суданской провинции, а также геологическое наблюдение окружающей среды и организация контроля добычи минеральных ресурсов.

В документе указано, что Росгеология будет курировать разработку технологических решений по переработке горной породы и подбор аппаратуры и оборудования. Кроме того, российская сторона планирует мониторить состояние грунтовых вод и другое.

Росгеология и суданская провинция Нил подписали соглашение о намерениях

Для изучения и проведения оценки проектов, представляющих обоюдный интерес, Росгеология и власти провинции Нил договорились сформировать регулярную рабочую группу.

Форум Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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