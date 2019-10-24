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Чад хочет видеть Россию своим главным партнером, заявил Маджитолума

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Чад хочет видеть Россию своим главным партнером, заявил Маджитолума

Сочи, 24 октября. Республика Чад хочет, чтобы Россия стала ее главным партнером, заявил президент национальной организации патронажа бизнеса этой страны Жозуэ Маджитолума, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, несмотря на то, что у республики нет выхода к морю, она обладает очень большим потенциалом.

«У нас есть разработки нефти, есть территории для сельского хозяйства. Сейчас мы заинтересованы в перерабатывающих технологиях. Мы хотим, чтобы Россия помогла нам развить нашу перерабатывающую инфраструктуру», — сказал он. 

Маджитолума отметил, что сейчас у Чада налажены контакты с Францией, Китаем, Россией.

«Но мы бы хотели, чтобы сотрудничество с Россией стало преобладающим», — подчеркнул он.

По его мнению, российские компании могут заинтересоваться энергетической сферой республики. Кроме того, Чад заинтересован в обучении своих специалистов в России. 

«Африку не нужно воспринимать по телевизору. Мы как раз приехали на этот форум, чтобы рассказать о настоящей африке и тех возможностей, которые существуют», — заключил Маджитолума.

Отметим, что на данный момент у России и Чад самый маленький объем товарооборота по сравнению с другими странами Африки.

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